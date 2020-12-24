За прошедшие сутки на лечение поступил 191 пациент, у которого был диагностирован коронавирус. У 154 человек диагноз был поставлен с помощью теста, а у 37 – клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.— Всего по состоянию на 10:00 24 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 14 088: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4658 пациентов, выписаны – 8159 человек, летальных случаев – 1271, — говорится в отчете ведомства.Кроме того, зафиксирован прирост больных пневмонией. Плюс 117 пациентов с таким диагнозом за прошедшие сутки, из них в госпитализации нуждались 90.— Всего на лечении 1758 пациентов с пневмониями, из них 629 на кислородной поддержке (+31 за сутки), — добавили в ведомстве.Министерство здравоохранения Республики напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ 2021 году пенсии в ДНР повысят дваждыГлава Республики издал указ (подробнее)