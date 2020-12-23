В Донецкой Народной Республике пенсии вырастут на 17 процентов с 1 января и еще 17 процентов – с 1 июля 2021 года. Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном в среду на официальном сайте лидера страны.Пенсионеры с оживлением восприняли повышение.- У меня минималка, - говорит пенсионерка из Донецка Татьяна Васильевна. – Повышение очень своевременно. Продукты и лекарства сейчас дорогие. Думаю, теперь пенсионеры смогут чаще баловать себя чем-то вкусным.Пенсионному фонду предписали в связи с очередным повышением провести перерасчет пенсионных выплат жителям. Кстати, действие указа не распространяется на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков, выплаты которым регулируются другими нормативными документами.В предыдущий раз пенсии в Республике повышались 1 января 2020 года. Тогда минимальные выплаты впервые превысили размер аналогичных украинских (1638 гривен). На данный момент минимальная пенсия в ДНР - 4800 рублей.Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял о планах к 2022 году повысить пенсии жителям до уровня Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сотням детей Донбасса подарили новогоднее чудоПубликация в «Комсомольской правде» помогла собрать больше 1 миллиона рублей, теперь организаторы акции планируют открыть реабилитационный центр (подробности)