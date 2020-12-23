За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 897 человек.- За 22 декабря проведено 428 исследований, из них выявлено 179 случаев заболевания и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения.За сутки в Республике у 106 человек выявили пневмонию.- Это на 62 случая меньше, чем за предыдущие сутки. Из них госпитализирован 81. Всего на лечении 1777 пациентов с пневмониями, из них 643 на кислородной поддержке (плюс 27 за сутки), - говорится в сообщении.На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4575 пациентов, выписаны – 8066 человек, летальных случаев – 1256.Всего в мире на утро 6 декабря 78 375 714 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 627 893 за сутки).Министерство здравоохранения Республики напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В ДНР работает горячая линия Минздава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 10 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробности)