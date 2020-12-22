«За шпионаж и подготовку теракта»: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ, который был заброшен в Республику в ходе обмена пленными

Агент попал в Республику в декабре 2017 года. Фото: скриншот видео МГБ ЛНР

В Луганской Народной Республике вынесли приговор заброшенного в Республику в ходе обмена пленными агента Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

- За шпионаж, подготовку теракта и незаконное обращение взрывчатых веществ и боеприпасов Верховный Суд Республики приговорил заброшенного в Республику в ходе обмена пленными агента СБУ к 17 годам лишения свободы, - говорится в сообщении.

В МГБ рассказывают, что агентом спецслужбы незалежной оказался уроженец Киевской области Тарас Олексиенко. Он дал согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой, находясь в киевском СИЗО

Агентом СБУ оказался уроженец Киевской области Тарас Олексиенко. Фото: скриншот видео МГБ ЛНР

- В декабре 2017 года в рамках обмена пленными между Республиками Донбасса и Украиной агент СБУ под видом политзаключенного попал на территорию ЛНР, - сказали в мингосбезопасности. - По заданию украинских спецслужб Олексиенко проник в ряды Народной милиции, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники, а также осуществлял подготовку к проведению террористического акта в местах массового скопления людей в Луганске.

В министерстве госбезопасности Республики отметили, что замыслом иностранных спецслужб являлось достижение наибольшего количества жертв среди мирного населения и дискредитация военнослужащих силовых структур ЛНР, - сообщили в ведомстве.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34 51 64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 163-28-00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru .

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