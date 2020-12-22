Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 декабря 2020 года: Лечение от Covid-19 продолжают 4444 жителя

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 13 703 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 181 жителя.

- За 21 декабря проведено 426 исследований, из них выявлено 168 случаев заболевания (39,4%) и у 13 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки было выписано 70 человек, переболевших коронавирусом. Зарегистрировано 15 летальных случаев.

За все время Covid-19 в Донецкой Народной Республики выявлен у 13 703 жителей. Из этого числа 8018 человек выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 1241 летальный случай. Лечение продолжают 4444 пациента.

В Минздраве ДНР рассказали, что за сутки выявлено 168 случаев пневмоний, на 94 случая больше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализировано 90. Всего на лечении 1747 пациентов с пневмониями, из них 635 на кислородной поддержке, +30 за сутки, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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