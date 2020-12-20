Глава ДНР поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

Денис Пушилин поздравил органы госбезопасности с профессиональным праздником

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил органы государственной безопасности с профессиональным праздником.

- Дело вашей жизни – защита государственных интересов и общества, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте руководителя ДНР. - Эта работа всегда требовала высокого профессионализма, огромной ответственности и серьезной подготовки.

Пушилин отметил, что современный мир и условия, в которых развивается Республика, ставят перед органами госбезопасности дополнительные задачи в борьбе с диверсантами, неонацистами и коррупционерами.

- От верного и своевременного решения этих задач зависит будущее страны, уверенность наших жителей в завтрашнем дне, - подчеркивает Денис Владимирович. - У нас продолжается война. И чтобы ликвидировать как внешнюю, так и внутреннюю угрозы, нам необходимы сильные органы госбезопасности, нужны ваша верность долгу, мужество и отвага.

Денис Пушилин поблагодарил всех сотрудников органов госбезопасности за безупречную службу, системную работу, за героизм и подвиги.

- Желаю здоровья, мира, успехов вам и вашим близким! С праздником! – поздравил Глава ДНР.

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