Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 декабря 2020 года: За сутки COVID-19 выявили еще у 110 человек

Почти половина проведенных исследований на коронавирус показали положительный результат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили у 110 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 19 декабря проведено 227 исследований, из них выявлено 103 случая заболевания (45,4%) и у 7 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Общая статистика, с начала пандемии, выглядит следующим образом: всего случаев заражения на территории ДНР 13522, лечение продолжают 4348 пациентов, выписаны 7948 человек, летальных случаев 1226.

Также в ведомстве отчитались о проделанной работе медиков в борьбе с пневмонией. Очередной прирост больных за сутки составил плюс 91 случай заболевания (на 54 случая меньше, чем за прошедшие сутки). Из них госпитализировано 64 человека. Всего на лечении остаются 1772 пациента, 594 из них нужна кислородная поддержка.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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