Глава ЛНР подвел итоги года: о повышении выплат, образовании, коронавирусе и тарифах ЖКХ

Леонид Пасечние подвел итоги 2020 года. Фото: glava-lnr.info

2020 год был по-настоящему сложным. К тяготам войны, прибавилась еще и пандемия коронавирусной инфекции. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что было сделано в уходящем году и рассказал о планах на следующий.

Русский язык

- Достаточно знаковым событием было принятие закона, который определил русский язык - единственным государственным. Но при этом, хочу отметить, что также жители нашей Республики имеют возможность, и нет никаких запретов, для изучения украинского языка.

Реструктуризация угольной отрасли

- Были закрыты нерентабельные шахты и сохранены рентабельные предприятия, на базе которых впоследствии была создана «Республиканская топливная компания «Востокуголь».

Повышение соцвыплат и зарплат

- Мы трижды повышали пенсионные выплаты, в результате чего их минимальный размер увеличен почти в два раза: с 2 904 рублей до 5 616 рублей. Я считаю, что это достаточно серьезное достижение, это серьезный подъем. Конечно же, нам хотелось бы платить еще больше пенсий нашим пенсионерам, они это, безусловно, заслужили.

Такая же ситуация и с заработными платами для работников бюджетной сферы, государственных служащих, заработные платы для этой категории работников повышены. Также была проделана работа по повышению социальных выплат для жителей нашей Республики.

Помощь из России

- В этом году на территорию Республики, как никогда, доставлено огромное количество медицинского оборудования. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, и аппараты МРТ, и маммографы, и остальное оборудование, которое, со слов министра здравоохранения Наталии Пащенко, не поставлялось в наши больницы более 30 лет.

Коронавирус

- Мы вынуждены были вводить такие меры, как карантин, достаточно серьезные ограничения по передвижению граждан по территории нашей Республики, запрет движения городского и междугороднего транспорта, перевозки пассажиров, запрет работы рынков, все это мы, конечно же, пережили.

Образование

- Планы у нас далеко идущие по реорганизации в системе образования. На сегодняшний день мы осуществили только лишь первый этап. Проведенная работа позволила вернуть вузам профильность. Сокращение количества бюджетных мест в вузах позволит повысить уровень образования.

Тарифы ЖКХ

- Повышение тарифов стало первым в ЛНР за шесть лет. Нам просто необходимо было сбалансировать тариф с той инфляцией, которая на сегодняшний день существует. Потому что, конечно же, беречь наших жителей и не поднимать тарифы, наверное, дело благородное, но ни к чему хорошему это не приведет. Мы просто угробим наши коммунальные предприятия, потому что на сегодняшний день техника, которая используется по вывозу мусора, требует замены, я считаю, что заработная плата работников коммунальных предприятий тоже должна быть на уровне.

Восстановление и строительство

- Мы продолжим строительство наших дорог, восстановление наших водоводов, продолжим восстановление наших электрических сетей, наших домов, инфраструктуры. В этом году, к сожалению, немного мы упустили, но не по собственной вине. Виной этому пандемия коронавируса, и мы вынужденно эту работу ослабили.

Курс на Россию

- В наступающем году продолжим курс на укрепление нашей экономической, государственной, культурной и духовной самостоятельности, а также продолжим курс на укрепление наших отношений с Российской Федерацией.

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