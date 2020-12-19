Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 декабря 2020 года: Число выздоровевших приближается к 8 тысячам

На сегодня в Республике на кислородной поддержке находятся 586 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР за все время коронавирус COVID-19 выявили у 13 412 человек.

- За прошедшие сутки проведено 337 исследований, из них выявлено 137 случаев заболевания и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Из больниц за сутки выписали 40 человек, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За сутки медики выявили 145 случаев пневмоний.

- На 34 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 102. Всего на лечении 1708 пациентов с пневмониями, из них 586 на кислородной поддержке (плюс 30 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ДНР проходят лечение 4252 пациента, выздоровели – 7948 человек, умерло – 1212.

Всего в мире на утро 6 декабря 76 012 834 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 722 407 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает принимать обращения горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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