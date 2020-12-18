В Дебальцево восстановили поврежденный от обстрелов спортивный комплекс

В скором времени спортивный комплекс заработает на полную мощность с окончанием ремонта плавательного бассейна. Фото: минспорта ДНР

Главный городской спортивный комплекс Дебальцево «Локомотив», поврежденный от обстрелов в 2014-2015 годах, восстановлен и открыт. Об этом сообщили в министерстве молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Проделана огромная работа и, я уверен, что в скором времени спортивный комплекс заработает на полную мощность с окончанием ремонта плавательного бассейна, - сказал министр спорта ДНР Александр Громаков.

Министр спорта Александр Громаков. Фото: минспорта ДНР

В Дебальцево восстановили городской спорткомплекс. Фото: минспорта ДНР

В Минспорта рассказали, что в спорткомплексе полностью заменено остекление, отремонтирована крыша, проложены новые системы отопления и вентиляции, электросистемы и освещение, проведены внутренние отделочные работы.

- Сегодня в спортивном комплексе созданы все условия для занятий воспитанников городской детско-юношеской спортивной школы и работы секций. Функционируют игровой зал, зал бокса, зал аэробики, тренажерный зал, - отметили в министерстве, добавив, что еще предстоит отремонтировать бассейн.

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