Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 декабря 2020 года: За все время Covid-19 диагностирован у 13 251 человека

За сутки с выздоровлением было выписано 47 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 184 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 17 декабря проведено 515 исследования, из них выявлено 164 случая заболевания (31,8%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с выздоровлением было выписано 47 человек.

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 13 251 человека. Из этого числа 7908 жителей выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 1200 летальных случаев. Лечение продолжают 4143 пациента.

В Минздраве ДНР рассказали, что за сутки выявлено 111 случаев пневмоний, на 9 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 81. Всего на лечении 1683 пациента с пневмониями, из них 576 на кислородной поддержке (+34 за сутки).

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем, сегодня в Донецк прибыл 101-й гуманитарный конвой МЧС России. Белые грузовики привезли лекарства и медоборудование общим весом более 19 тонн.

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